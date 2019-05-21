أجيري يرفض منح شارة قيادة منتخب مصر إلى عبدالله السعيد

رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، منح شارة قيادة الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا، إلى عبدالله السعيد، لاعب بطولة كأس أمم أفريقيا، إلى عبدالله السعيد، لاعببيراميدز. اتفق الجهاز الفني على أن يحتفظ أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، بشارة القيادة خلال مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا.

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