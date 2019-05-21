المقاولون يحسم رحيل لاعبه إلى الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، تأجيل البت في رحيل محمد مجلي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا بعد انتهاء الموسم الجاري. الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا بعد انتهاء الموسم الجاري. وأعلن محسن صلاح أنه أعطى قرار مجلس الإدارة للجهاز الفني لفريق المقاولون، واللاعبين لعدم التفكير في الانتقالات، وذلك من أجل التركيو في المباريات المقبلة والتي ستحسم المركز الرابع للمقاولون العرب هذا الوسم.

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