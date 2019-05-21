شاهد.. لاعبو وادي دجلة يطلبون التنازل عن رواتبهم بسبب جونياس

أكد ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أصروا على الاجتماع بإدارة النادي، قبل مواجهة الفريق في الدوري الممتاز ضد حرس الحدود، اليوم الثلاثاء.

قال ماجد سامي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في الوقت الذي تأخر فيه صرف مكافأة اللاعبين لآخر ٧ مباريات

(٤ فوز - ٣ تعادل) لتأخر الشركة الراعية في سداد مستحقات النادي، طالب لاعبو الفريق إدارة النادي باجتماع لغرض مهم قبل مباراة الفريق الأخيرة".

وتابع "إلتقى المدير العام للنادي بمجموعة من اللاعبين ممثلين لكل لاعبي الفريق من أساسيين واحتياطيين للاستماع لما يريد اللاعبون

Advertisements

توصيله للإدارة، فماذا أراد اللاعبون توصيله".

أشار إلى أن اللاعبين وجهوا رسالة بشأن المدير الفني للفريق تاكيس جونياس قائلين: "إحنا مش مهم عندنا فلوس متأخرة، أهم حاجة المدرب ده يستمر معانا الموسم الجاي، خدوا من فلوسنا وإدولو هو بس بيمشيش".

واختتم سامي "هي دي الرسالة اللي لعيبة وادي دجلة كانت عايزه توصلها لإدارة ناديها.. هذه الرسالة من اللاعبين هي أكبر دليل على إصرارهم اليوم على الفوز لضمان البقاء في الدوري".