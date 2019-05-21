شاهد.. أول رد فعل لمحمد عواد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

سخر محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من خروجه من قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها صباح، اليوم الثلاثاء، استعدادا لبطولةكأس الأمم الأفريقية.
ونشر عواد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تتضمن تصفيق و"إيموشن" ضحك اعتراضا
واختار أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب، قائمة ضمت كلا من: أحمد الشناوي، لاعب بيراميدز، ومحمد الشناوي، لاعب الأهلي، ومحمود عبدالرحيم "جنش"، لاعب الزمالك، ومحمد أبو جبل، لاعب سموحة.
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