تدريبات خاصة لحراس الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريبات خاصة خلال المران الرئيسي، استعدادا لمواجهة الأهلى مساء، غد الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى المصري. ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدورى المصري. واشتملت على كيفية التعامل مع تسديدات الفريق المنافس والكرات العرضية بجانب قياس سرعة الرد لدى كل حارس. وحرص مدرب حراس المرمى، سعفان الصغير، على منح عدة نصائح حول كيفية التعامل مع ضغوط المواجهات الكبرى.

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