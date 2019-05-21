حكم صربي يدير مباراة سموحة وبتروجيت

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة سموحة وبتروجيت التي تقام في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة

الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير مباراة سموحة وبتروجيت طاقم تحكيم أجنبي

بقيادة الصربي دانيلو جورجيتش حكم الساحة.

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 35 نقطة، بينما يحتل بتروجيت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.