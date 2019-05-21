أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة، وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري الممتاز.
ويدير المباراة حكم ساحة السلوفيني ماثيو يوج، وماثيو جونتش،مساعد أول، ومانويل فيدالى، مساعد ثان، ونيتس كايتازويتش، مساعد رابع.
ويلتقي في العاشرة من مساء، اليوم الثلاثاء، فريقي وادي دجلة وحرس
ويحتل فريق وادي دجلة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 36 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الرابع عشر بـ35 نقطة.
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