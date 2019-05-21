اليوم.. الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري.

يحرص الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة محمود جابر، على عقد محاضرات تحفيزية بشكل يومي وآخرها، أمس الإثنين، استمرت ما يزيد على نصف ساعة من أجل

الاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد الفوز بالجولة الماضية على الداخلية بهدفين من دون رد.

يدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع، برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 73 نقطة.