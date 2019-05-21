يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري.
يحرص الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة محمود جابر، على عقد محاضرات تحفيزية بشكل يومي وآخرها، أمس الإثنين، استمرت ما يزيد على نصف ساعة من أجل
يدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع، برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 73 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.