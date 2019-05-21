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الجمعة.. الرجاء المطروحي يفتح باب الاختبارات للناشئين

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أعلن نادى الرجاء الرياضي عن بدء أولى مراحل اختبارات قطاعى البراعم والناشئين مواليد 1999 حتى 2010.

تقام الاختبارات بقرية الفقى بمدينة كفر الدوار، والمقرر، الجمعة المقبلة، 24 مايو 2019، بعد صلاة الظهر مباشرة.

وسيتولى مهمة الاختبارات مجموعة من المدربين تحت قيادة الكابتن جابر عبدالهادى، ومتابعة وإشراف رئيس القطاع الحاج علي أبو صندوق، ويتكون الجهاز الفنى والإدارى من إبراهيم طه، وبهاء عطا، وأحمد علي، ومحمد

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وليد، مديرين فنين، ومحمود أمين، ومحمد عاطف، ومحمد عبدالجواد، وأحمد خميس، مدربين مساعدين، وحمدى العربي، وسعيد عبدالغنى، وتامر كامل، ومحمد زكريا، وأحمد العسكرى، مدربين.

وسعيد الرفاعى، وإبراهيم فتحي، ومحمود شعبان، مدربين حراس مرمى.

محمد الشيخ، وتامر الجميعى، مدريين إداريين، ومصطفى تريزيجيه، إدارى.

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