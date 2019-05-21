رياضة | نجم ريال مدريد يطيح بـ"إيسكو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يطيح بـ"إيسكو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت تقارير صحفية إسبانية، موقف إيسكو مع ريال مدريد في الفترة المقبلة بعد تمديد النادي عقد توني كروس يوم أمس حتى يونيو 2023.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن إيسكو اقترب من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف بعدما مدد النادي عقد توني كروس أمس.

وتابعت الصحيفة أن استمرار توني كروس الذي ينال ثقة زين الدين زيدان يضع إيسكو على طريق الرحيل عن ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو سوف يجد صعوبة في اللعب في ريال مدريد بوجود كروس وفينسيسوس جونيور واقتراب النادي من ضم إيدين هازارد من تشيلسي.