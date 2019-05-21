رياضة | قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. المدافعون يتعادلون مع لاعبي الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. المدافعون يتعادلون مع لاعبي الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تساوى عدد المدافعين مع لاعبي خط الوسط في قائمة منتخب مصر بوجود 9 مدافعين مقابل 9 لاعبين في خط الوسط استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة من 25 لاعبًا استعدادًا لخوض مباراتين وديتين قبل أمم إفريقيا 2019 وهي:

قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد الشناوي ومحمود جنش

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خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمود علاء ومحمود الونش وأيمن أشرف وباهر المحمدي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعلي غزال ونبيل عماد دونجا وعمرو وردة ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح

خط الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي