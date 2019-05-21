رياضة | نجم مانشستر يونايتد يرحل مجانا

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اقترب نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشيلي أليكسيس سانشيز، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وقال موقع سبورتس مول البريطاني، إن مانشستر يونايتد يريد التخلص من سانشيز في الصيف وسوف يسمح له بالرحيل دون حصول النادي على أي أموال من صفقة انتقاله.

وتابع الموقع أن يونايتد يهتم أكثر لإزاحة عبء راتب سانشيز المبالغ فيه والمقدر بـ 505 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع الفريق.

وأشار الموقع إلى أن انتر ميلان ويوفنتوس يهتمان بضم سانشيز من صفوف مانشستر يونايتد ويتابعان موقفه بقوة مع الشياطين الحمر