رياضة | الأهلي يطمئن على حارس الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على حارس الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية علي لطفي حارس الفريق، والذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة أبعده عن المشاركة في المران الجماعي.

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وأكد الجهاز الفني جاهزية لطفي للمشاركة الجماعية عقب مواجهة الاسماعيلي المقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وتحسنت حالة حارس الفريق بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وبات قريبا من العودة للمشاركة الجماعية.