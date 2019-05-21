رياضة | بيراميدز يتفوق على "تساوي" الأهلي والزمالك في قائمة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يتفوق على "تساوي" الأهلي والزمالك في قائمة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تساوى فريق الأهلي مع عدد لاعبي الزمالك في قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.

وضمت قائمة منتخب مصر 4 لاعبين من الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن و4 لاعبين من الزمالك محمود جنش ومحمود الونش ومحمود علاء وطارق حامد و من بيراميدز هم أحمد الشناوي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا

قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

حراس المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد الشناوي ومحمود جنش

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خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمود علاء ومحمود الونش وأيمن أشرف وباهر المحمدي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد المحمدي

خط الوسط: وليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمد النني ومحمد صلاح وطارق حامد وعلي غزال ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة ونبيل عماد دونجا

خط الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي