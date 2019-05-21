رياضة | اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يؤدي مرانه في التاسعة مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعداده لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران يعلن مارتن لاسارتي المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، على أن يتحرك الفريق عقب نهاية المران مباشرة.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 73 نقطة ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو الوصول إلى اللقب.