رياضة | الأهلي يعلن اقتراب عودة كريم نيدفيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن اقتراب عودة كريم نيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

Advertisements

وشارك كريم نيدفيد في بعض التدريبات في الجيم لتقوية العضلات، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وأدى نيدفيد جلسات علاج طبيعي خلال الفترة الماضية وبدأ مرحلة جديدة من خلال أداء تدريبات في الجيم وفقا للبرنامج المحدد له.