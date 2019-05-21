رياضة | الأهلي يعلن اقتراب عودة كريم نيدفيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن اقتراب عودة كريم نيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.
وشارك كريم نيدفيد في بعض التدريبات في الجيم لتقوية العضلات، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.
وأدى نيدفيد جلسات علاج طبيعي خلال الفترة الماضية وبدأ مرحلة جديدة من خلال أداء تدريبات في الجيم وفقا للبرنامج المحدد له.