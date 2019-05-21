رياضة | مفاجآت نارية في قائمة المستبعدين من أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في قائمة المستبعدين من أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.

وشهدت القائمة استبعاد العديد من النجوم الذين يقدمون مستوى جيد في الفترة الأخيرة، في مقدمتهم كل من أحمد فتحي ومحمد هاني وعمر السولية ورمضان صبحي وصالح جمعة خماسي الأهلي، ويوسف أوباما ومحمود كهربا ثنائي الزمالك، وأيضا محمد عواد لاعب الإسماعيلي المعار للوحدة، وأيضا محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة، وكريم حافظ لاعب قاسم باشا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى لأمم إفريقيا 2019، بجانب كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.