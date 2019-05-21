رياضة | وليد سليمان وعبد الله السعيد ضمن أبرز العائدين لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان وعبد الله السعيد ضمن أبرز العائدين لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضم 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل.

يستعد المنتخب لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري،

وبرز في القائمة ضمن أبرز العائدين وليد سليمان نجم الأهلي وعبد الله السعيد نجم بيراميدز ومروان محسن مهاجم الأهلي وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب.

واللاعبون هم :

- أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)

- وليد سليمان (الأهلي)

- عبد الله السعيد (بيراميدز)

- احمد علي كامل (المقاولون العرب)

- محمد النني (ارسنال الانجليزي)

-محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)

- أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)

- عمر جابر (بيراميدز)

- أحمد الشناوي (بيراميدز)

- مروان محسن (الأهلي)

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- محمد أبوجبل (سموحة)

- طارق حامد (الزمالك)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

- علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي)

- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

- أيمن أشرف (الأهلي)

- محمد الشناوي (الأهلي)

- محمود حمدي "الونش " (الزمالك)

- باهر المحمدي (الاسماعيلي)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)

- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة)