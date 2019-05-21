رياضة | ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير اعلامية أن نادي ريال مدريد حسم مصير مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد أن قدم موسما مميزا مع الفريق الملكي بالرغم من عدم تتويج فريقه بأي لقب.

ويخطط نادي ريال مدريد لمكافأة بنزيما في الفترة المقبلة بتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021 بعد مستواه المميز في الموسم المنصرم.

وبحسب ما نشره برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، فإن بنزيما سوف يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2022.

يشار إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يعتمد بشكل أساسي على كريم بنزيما كواحد من الركائز الأساسية في تشكيلة المرينجي.