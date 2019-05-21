رياضة | الأهلى وطلائع الجيش وجها لوجه فى نهائى كأس مصر لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلى وطلائع الجيش وجها لوجه فى نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية .

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وحجز فريق الأهلى مقعده فى النهائى على حساب سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27 ، بينما فاز طلائع الجيش على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة .

ويقام النهائى بحضور حاملى بطاقات الإتحاد فقط و أعضاء الأندية المتبارية فقط ، بينما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج لتحديد المركزين الثالث و الرابع .