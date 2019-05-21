شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وليد سليمان وهيمنة بيراميدز أبرز ملامح قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، عن قائمة الفراعنة المستدعاة لمباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين استعدادًا لخوض كأس الأمم الأفريقية.

وسينطلق المعسكر في 6 يونيو القادم، ليخوض الفراعنة المباراتين على ستاد برج العرب أيام 13 و16 يونيو، قبل انطلاق البطولة بمواجهة زيمبابوي في 21 يونيو القادم، فيما سينضم إلى المعسكر 25 لاعبًا وسيتم استبعاد لاعبين قبل بداية البطولة.

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وشهدت القائمة عودة وليد سليمان بجانب بجانب 3 لاعبين آخرين من الأهلي، واختيار 4 لاعبين من الزمالك، فيما كان بيراميدز صاحب نصيب الأسد من الاختيارات ضمن أندية الدوري المصري بوجود 5 لاعبين.

وجاءت قائمة الفراعنة كالآتي:

أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، وليد سليمان (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، محمد النني (أرسنال الانجليزي) محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)، عمر جابر (بيراميدز) أحمد الشناوي (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلي)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)، علي أحمد غزال (فيرنس البرتغالي)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، أيمن أشرف (الأهلي)، محمد الشناوي (الأهلي)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد دونجا، (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم جنش (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).