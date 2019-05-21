هدف زيدان تحت تهديد سان جيرمان

يخطط نادي باريس سان جيرمان، إلى توجيه ضربة قوية إلى مخطط زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن باريس سان جيرمان سيُحاول التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعد بول بوجبا من الأهداف الرئيسية لزيدان، إذ يريد المدرب الفرنسي، الحصول على خدمات مواطنه، لإضفاء قوة أكبر إلى خط وسط الملكي.

وأوضح الموقع، أن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وأن هذا الوضع يُعطي الأمل لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

من جهة أخرى، أشارت صحيفة "ذا صن"، أن إدارة مانشستر يونايتد لا تعتزم التخلي عن خدمات بول بوجبا، حيث يريد المدرب أولي جونار سولسكاير، الاعتماد بشكل كبير على اللاعب، في مرحلة إعادة بناء الفريق، والعودة به من جديد إلى مساره الصحيح.