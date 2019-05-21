دورتموند يُرمم دفاعه بصفقة جديدة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع نيكو شولز من هوفنهايم، بعقد لمدة 5 أعوام.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند، في بيان نشره النادي "نيكو شولز مدافع تطور بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة".

وأضاف "سنستفيد من قوته البدنية وسرعته وأسلوبه في اللعب المعتمد على الحركة بشكل كبير، مثلما استفاد منه المنتخب الألماني".

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وذكر دورتموند أنه لن يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن اللاعب كلف النادي، نحو 27 مليون يورو.

وبدأ شولز مسيرته الاحترافية بنادي هيرتا برلين قبل أن ينضم إلى بوروسيا مونشنجلادباخ، ومنه إلى هوفنهايم في 2017، وشارك في 6 مباريات ضمن صفوف المنتخب الألماني.

وقال شولز "بوروسيا دورتموند من أندية القمة وفريقه يقدم كرة قدم تتناسب معي، أعتقد أنه بإمكاني مساعدة النادي من خلال أسلوب لعبي. معًا يمكن أن نحقق أهدافنا".