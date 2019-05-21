شكرا لقرائتكم علي لطفي جاهز للمشاركة عقب مواجهة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات علي لطفي حارس الأهلي جاهز تماما للمشاركة حيث اطمأن الجهاز الفني للفريق على الحارس لخضوعه لبرنامج تأهيلي إثر تعرضه لإصابة بجزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة أبعده عن المشاركة في المران الجماعي.

وأكد الجهاز الفني جاهزية لطفي للمشاركة الجماعية عقب مواجهة الاسماعيلي مساء غد الأربعاء ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع رقم 18 في بطولة الدوري العام.

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وتحسنت حالة لطفى بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وبات قريبا من العودة للمشاركة الجماعية.