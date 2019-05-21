شكرا لقرائتكم الصربي دانيلو جورجيتش يدير مباراة بتروجت وسموحة المصيرية فى الدورى العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة بتروجت وسموحة للحكم الصربي دانيلو جورجيتش، والتى ستقام فى العاشرة مساء اليوم ضمن مبارايات الأسبوع رقم 33 بالدوري المصري.
وتقام المباراة على ستاد المكس فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة نارية بين سموحة وبتروجت مللبحث عن طوق النجاة الأخير من الهبوط لاسيما بعد خسارة بتروجت من الطلائع بهدف دون رد وخسارة سموحة من الأهلى بنفس النتيجة فى الوقت القاتل .
سموحة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 11 مباراة وأحرز لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 38 هدفًا .
بينما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.
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