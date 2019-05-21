طاقم حكام سلوفينى يدير مباراة دجلة والحدود...

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم حكام سلوفيني لمباراة دجلة وحرس الحدود في الجولة الـ 33 من مساء اليوم بقيادة اثيو يوج ويعاونه ماثيو جونتش مساعد أول و مانويل فيدالى مساعد تانى و نيتس كايتازويتش حكم رابع.
تقام مباراة وادى دجلة وحرس الحدود على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة صعبة للفريقين بعد تعادل وادى دجلة مع بيراميدز بهدف لكل فريق وفوز حرس الحدود على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.
يذكر أن وادى دجلة يحتل المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.
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