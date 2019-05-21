شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الزمالك يلعب مباراتين في الدوري عقب نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة، على إقامة مباراتين لنادى الزمالك في الدوري الممتاز، عقب إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المقرر له الاحد المقبل.

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ويحاول اتحاد الكرة حسم قراره خلال أيام بشأن موعد المباراتين إما فى 30 مايو و3 يونيو، أو يومي 1 و4 يونيو المقبل

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان بهدف نظيف.