شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الزمالك يلعب مباراتين في الدوري عقب نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة، على إقامة مباراتين لنادى الزمالك في الدوري الممتاز، عقب إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المقرر له الاحد المقبل.
ويحاول اتحاد الكرة حسم قراره خلال أيام بشأن موعد المباراتين إما فى 30 مايو و3 يونيو، أو يومي 1 و4 يونيو المقبل
وخسر الزمالك مباراة الذهاب بنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان بهدف نظيف.
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