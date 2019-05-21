شكرا لقرائتكم قائمة المنتخب.. بيراميدز يتفوق على الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المكسيكى خافيير أجيرى المدرير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب للدخول فى معسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.

وتفوق نادى بيراميدز على ناديى الأهلى والزمالك فى عدد اللاعبين المتواجدين فى القائمة، حيث ضم أجيرى 5 لاعبين من بيراميدز هم "عبد الله السعيد وعمر جابر، وأحمد الشناوى، وأحمد أيمن منصور، ونبيل دونجا" بينما ضم من الاهلى "وليد سليمان، محمد الشناوى، مروان محسن، أيمن أشرف"، واختار من الزمالك "محمود عبد الرحيم جنش، طارق حامد، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء".

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وجاءت قائمة المنتخب: أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)، وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، محمد النني (ارسنال الانجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلي)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)، علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي)، محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، أيمن أشرف (الأهلي)، محمد الشناوي (الأهلي)، محمود حمدي "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدي (الاسماعيلي)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).