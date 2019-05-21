شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 أرقام فى قائمة منتخب مصر استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى على ضم 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل. لمعرفة الـ10 أرقام فى قائمة منتخب مصر اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. 10 أرقام فى قائمة منتخب مصر استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.