شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستدرج زعيم الثغر فى موقعة "أكون أو لا أكون" على استاد جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام العاشرة مساءً على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام فى مواجهة نارية بين الفريقين لاسيما بعد فوز الطلائع على بتروجت بهدف دون رد وخسارة زعيم الثغر من إنبى بهدف دون رد.

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدفًا .

ويبحث البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للطلائع عن نقاط الاطمئنان للبقاء فى الدورى مطالبًا لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبهم لحصدهم مبكرًا والخروج من دوامة الهبوط، فى المقابل يأمل حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى فى العودة للإسكندرية منتشيًا بنقاط مباراة الطلائع للتخلص من كابوس الهبوط .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".