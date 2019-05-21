سوبر كورة.. 8 محترفين و6 أندية فى قائمة منتخب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب.

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