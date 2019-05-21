شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل مع الزمالك 4/4.. وبيراميدز يتفوق فى قائمة الفراعنة بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا الأهلى والزمالك بنتيجة 4/4 فى التمثيل الدولى لكلا الفريقين فى قائمة المنتخب الوطنى التى تشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وضم المكسيكى أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر أربعة لاعبين من الأهلى هم "وليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف ومحمد الشناوى" فيما ضم أربعة لاعبين من الزمالك "طارق حامد ومحمود حمدى الونش ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء"، بينما ضم خمسة لاعبين من صفوف بيراميدز هم: "عبد الله السعيد – عمر جابر – أحمد أيمن منصور – أحمد الشناوى – نبيل عماد دونجا"، وضم لاعبين من سموحة "محمد أبو جبل وأحمد فتوح"، ولاعبا واحدا من الإسماعيلى "باهر المحمدى" ولاعب من المقاولون العرب "أحمد على".

وأعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى، واللاعبون هم:

- أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)

- وليد سليمان (الأهلى)

- عبد الله السعيد (بيراميدز)

- أحمد على كامل (المقاولون العرب)

- محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)

- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)

- أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)

- عمر جابر (بيراميدز)

- أحمد الشناوى (بيراميدز)

- مروان محسن (الأهلى)

- محمد أبوجبل (سموحة)

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- طارق حامد (الزمالك)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)

- على أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالى)

- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركى)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)

- أيمن أشرف (الأهلى)

- محمد الشناوى (الأهلى)

- محمود حمدى "الونش " (الزمالك)

- باهر المحمدى (الإسماعيلى)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)

- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة)