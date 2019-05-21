اتحاد الكرة يحدد المواعيد المقترحة لمباراتى الزمالك بالدورى بعد الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة مباراتين للزمالك فى الدورى الممتاز، بعد إياب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل. ويفاضل اتحاد الكرة بين موعدين للمباراتين إما اقامتهما يومى 1 و4 يونيو المقبل، بحيث يكون هناك استثناء للزمالك خاصة أن الدورى مقررا أن يتوقف 3 يونيو، أما الموعدين الآخرين فهما 30 مايو و3 يونيو، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره خلال أيام. يذكر أن الزمالك خسر مباراة الذهاب بنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان بهدف نظيف.

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