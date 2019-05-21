شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج vs مصطفى عسل.. مباريات دور الـ32 ببطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ32 من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، حيث تعد البطولة ضمن أكبر 8 بطولات فى الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

كان مصطفى عسل وفارس الدسوقى ومازن هشام وكريم على فتحى قد تأهلوا من المرحلة الأولى، من منافسات الرجال، وجاءت مباريات المرحلة الثانية كالتالى:

على فرج x مصطفى عسل

مروان الشوربجى x الألمانى رافاييل كاندرا

محمد أبو الغار xالإنجليزى أدريان والر

Advertisements

مازن هشام x دييجو إلياس لاعب بيرو

فارس الدسوقى xالإنجليزى جوش ماسترز

عمر مسعد x الإنجليزى ديكلان جيمس

زاهد سالم x الأسكتلندى جريج لوبان

كريم عبد الجواد x الهندى سوراف جوزال

كريم علي فتحى x سيزار سالازار

محمد الشوربجى x الإنجليزى جيمس ويلستروب