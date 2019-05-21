شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن بيع "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، عن أماكن بيع تذاكر المباريات التى تستضيفها ملاعب مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وقامت اللجنة المنظمة بتوزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى ستادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية.

وأماكن بيع التذاكر فى:

تذاكر الدرجة الأولى

فى بعض فروع أورانج

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تذاكر الدرجة الثانية والثالثة

ـ نادي الشمس

ـ مركز شباب الجزيرة

ـ مركز الأولمبى بالمعادى

ـ نادي منتخب السويس

ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر

ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة