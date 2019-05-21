شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. عبد الله السعيد ووليد سليمان فى قائمة المنتخب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى، واللاعبون هم: - أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى) - وليد سليمان (الأهلى) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد على كامل (المقاولون العرب) - محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) - أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوى (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلى) - محمد أبوجبل (سموحة) - طارق حامد (الزمالك) Advertisements - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى) - على أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالى) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركى) - عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى) - أيمن أشرف (الأهلى) - محمد الشناوى (الأهلى) - محمود حمدى "الونش " (الزمالك) - باهر المحمدى (الإسماعيلى) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. عبد الله السعيد ووليد سليمان فى قائمة المنتخب قبل أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.