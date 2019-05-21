شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو دجلة يعرضون التنازل عن رواتبهم مقابل بقاء جونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض لاعبو وادى دجلة التنازل عن رواتبهم للإدارة فى مقابل الإبقاء على اليونانى تاكيس جونيس مديراً فنياً للفريق، وذلك خلال جلسة جمعت اللاعبين مع مدير عام النادى، بعد تأخر صرف المكافآت فى آخر 7 مباريات.

وكشف ماجد سامى رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة عن تفاصيل تلك الجلسة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك قائلاً: فى الوقت الذى تأخر فيه صرف مكافأة اللاعبين لآخر 7 مباريات (4 فوز - 3 تعادل) لتأخر الشركة الراعية فى سداد مستحقات النادى، طالب لاعبو الفريق إدارة النادى باجتماع لغرض مهم قبل مباراة الفريق الأخيرة.

وأضاف رئيس وادى دجلة: التقى المدير العام للنادى بمجموعة من اللاعبين ممثلين لكل لاعبى الفريق من أساسيين واحتياطيين للاستماع لما يريد اللاعبون توصيله للإدارة، حيث قالوا "إحنا مش مهم عندنا فلوس متأخرة، أهم حاجة المدرب ده يستمر معانا الموسم الجاى، خدوا من فلوسنا وإدولو هو بس ميمشيش".

واختتم ماجد سامى قائلاً: "هى دى الرسالة اللى لعيبة وادى دجلة كانت عايزة توصلها لإدارة ناديها".

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هذه الرسالة من اللاعبين هى أكبر دليل على إصرارهم اليوم على الفوز لضمان البقاء فى الدورى.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الـ12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 36 نقطة بعد أن خاض الفريق 32 مباراة تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس الذى يتولى تدريب وادى دجلة منذ بداية الموسم.

ويستعد الفريق الدجلاوى لمواجهة نظيره حرس الحدود فى العشارة مساء اليوم الثلاثاء فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.