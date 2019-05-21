شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فرصة النجوم لتسويق أنفسهم بالممتاز بعد الهبوط للمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى لاعبو النجوم لتقديم أفضل ما لديهم من أجل تسويق أنفسهم، خلال مواجهة بيراميدز، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يتمنى لاعبو النجوم استغلال مواجهة بيراميدز، التى تحظى بمتابعة كبيرة، لإظهار مستواهم وإمكانياتهم، على أمل تلقى العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز، وذلك بعد أن تأكد هبوط النجوم بشكل رسمى لدورى القسم الثانى.

وهبط النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعد الوصول للنقطة 25 من 32 مباراة، حيث صعد الفريق لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ولم ينجح فى البقاء ليهبط سريعًا للقسم الثانى، كما ضمن بيراميدز المركز الثالث بالدورى.