شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى الجريح يبحث عن منطقة الأمان أمام مصر المقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج إنبي نظيره مصر المقاصة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام مع دقات العاشرة مساءً فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة إنبى من الأهلى بهدفين دون رد وفوز المقاصة على النجوم بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 40 هدفًا فيما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا .

ويتمسك على ماهر المدير الفنى لإنبي بقدرة فريقه على العودة لقطار الانتصارات مجددًا بعد الانتفاضة فى الأسابيع الأخيرة باستثناء مباراة الأهلى لمواصلة خطف الزحف نحو مراكز وسط الجدول بعيدًا عن شبح الهبوط على الجانب الآخر يفتش جمال عمر المدير الفنى للمقاصة عن مواصلة الزحف نحو المربع الذهبى لإنهاء الموسم نهاية سعيدة للفريق الفيومى الباحث عن العودة للمشاركة الأفريقية فى الموسم الجديد .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".