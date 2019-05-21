انت الان تتابع توخيل سبب غضب مبابي من باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

كيليان مبابي

لا تزال كلمات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، في أثناء تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي أول من أمس، عالقة بالأذهان، والتي فتح من خلالها الباب أمام خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الفريق العاصمي، وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تلك الكلمات كانت موجهة بشكل أساسي إلى مدرب الفريق توماس توخيل، وألمح مبابي البالغ من العمر 20 عامًا إلى رغبته في لعب دور أكبر في باريس سان جيرمان، أو أن يصبح النجم الأول في فريق آخر، قائلًا: "ربما حان الوقت لتحمل المزيد من المسؤولية، وربما يكون ذلك في سان جيرمان بسرور كبير أو مع أي مشروع آخر".

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ومن أسباب إحباط مبابي مع باريس سان جيرمان هو المدرب توماس توخيل، والذي يرى بأنه حرمه من المنافسة هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي بعدم إشراكه في مباراتي ستراسبورج ونانتس، ليبتعد عن متصدر السباق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وبدورها قالت صحيفة "لو باريسيان" أن علاقة مبابي مع توخيل ليست بذلك السوء،