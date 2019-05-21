انت الان تتابع صراع البقاء يشعل لهيب موقعة سموحة وبتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

بتروجت Advertisements

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، لقاء نادي سموحة أمام نظيره بتروجت، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف أحرزه محمود صلاح عبد الناصر، على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود وفا الذي أشهر 7 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء كانت من نصيب شيمليس بيكيلى، وكان يقود الفريق البترولي حينها مؤمن سليمان، فيما كان يقود فريق سموحة طارق يحيى.

ويحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، برصيد 35 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 30 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 38 هدفًا، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز الرابع عشر، وبفارق نقطة عن إنبي ووادي دجلة والإنتاج الحربي