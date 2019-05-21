انت الان تتابع إنبي يبحث عن الثأر من المقاصة بعد رباعية الدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

مصر للمقاصة Advertisements

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، لقاء نادي إنبي أمام نظيره مصر للمقاصة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين بفوز الفريق الفيومي بأربعة أهداف لثلاثة، حيث أحرز رباعية المقاصة جون أنطوني (هاتريك) ومحمد دبش، فيما أحرز ثلاثية إنبي أوداة أوندوريودي (هدفين) وحمدي فتحي، على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، وكان يقود إنبي حينها خالد متولي، فيما كان يقود المقاصة طلعت يوسف.

ويحتل نادي إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 36 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 40 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن، وبفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع. من جانبه