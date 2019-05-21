انت الان تتابع الحدود يسعى لتكرار رباعية الدور الأول أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

حرس الحدود Advertisements

يحتضن استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بفوز الحدود بأربعة أهداف لهدف، حيث سجل رباعية الحدود إيدو موسيس وإبراهيم عبد الخالق وإمام عاشور ومصطفى جمال، فيما أحرز هدف دجلة كريم ممدوح، على استاد المكس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود دسوقي الذي أشهر 5 بطاقات صفراء.

ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 9 وخسر في 14، وسجل الفريق 38 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 45 هدفًا، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز التاسع، وبفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن،