رسمياً: إدواردو يقرر الرحيل عن الهلال

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشفت مصادر إعلامية أن لاعب الهلال السعودي، البرازيلي إدواردو، قرر الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وشارك إدواردو في تعادل الهلال أمام الدحيل، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ صعد الفريقين إلى دور الـ16.

وسيعلن إدواردو عن قرار رحيله خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض.

وتلقى إدواردو بالفعل عرضين الأول من الدوري الصيني دون الكشف عن النادي والأخر من شباب الأهلي دبي الإماراتي.