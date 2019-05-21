شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عقبات اجتازها الزمالك أفريقيًا عقب الخسارة بهدف نظيف ذهابًا خارج ملعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته أمام نهضة بركان المغربي، بملعب الأخير، بهدف نظيف، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الجارية.

الزمالك بات مطالبًا بالفوز بفارق هدفين على بطل المغرب في لقاء العودة ببرج العرب في الإسكندرية، مساء الأحد المقبل، من أجل معانقة الكأس وتحقيق اللقب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي ما حققه الزمالك في تاريخه الأفريقي خلال لقاءات الإياب بعد خسارته بهدف نظيف في الذهاب خارج ملعبه خلال الأدوار الاقصائية لبطولات الأندية القارية.

المرة الأولى التي خسر خلالها الزمالك بهدف دون رد في لقاء ذهاب خارج ملعبه كان في ربع نهائي أفريقيا للاندية الأبطال عام 1985، على يد فيتال أو البوروندي، وتمكن بطل مصر من اجتياز العقبة بالفوز في القاهرة بنتيجة 5/2.

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المرة الثانية كانت أمام فريق بوروندي أيضًا وذلك في ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1986، فخسر أمام إنتر كلوب في بوروندي بهدف نظيف، وفاز بالقاهرة بثلاثية نظيفة وبلغ الدور التالي للمسابقة.

وخسر الزمالك للمرة الثالثة في ذهاب دور إقصائي بهدف نظيف خارج ملعبه وذلك في مواجهة جورماهيا الكيني في الدور الأول لكأس الاتحاد الأفريقي 1998، وتمكن الفارس الأبيض من التعويض في القاهرة برباعية نظيفة.

وفي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 1996، خسر الزمالك بهدف دون رد أمام الصفاقسي في تونس، وفاز في الإياب بالإسكندرية بالنتيجة ذاتها وتمكن من اجتياز عقبة بطل تونس بركلات الترجيح.

المرة الوحيدة التي تعثر خلالها الزمالك عقب الخسارة ذهابًا خارج ملعبه بهدف نظيف، كانت في دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2003، حين ودع حامل اللقب المسابقة مبكرًا بعدما فاز في الإياب بهدف دون رد وفتحت ركلات الترجيح ذراعيها لفريق سيمبا التنزاني لبلوغ ثمن النهائي على حساب بطل مصر.

وشهدت مرحلة دور الـ 16 الإضافي لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم خسارة الزمالك ذهابًا أمام سانجا الكونغولي بنتيجة 1/0 واستطيع أبناء ميت عقبة التعويض والفوز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليمر الفريق لمرحلة المجموعات.