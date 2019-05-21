تريزيجيه يقترب من عملاق الدوري السعودي

دخل اللاعب الدولي السعودي محمود حسن تريزيجه جناح فريق قاسم باشا التركي، في قائمة اهتمامات عمالقة الدوري السعودي للمحترفين. وتلقى محمود تريزيجيه جناح فريق قاسم باشا التركي عرضاً من قبل أحد أندية القمة في الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد معه خلال الصيف الحالي. العرض السعودي المغري، سيغير قناعته من الانتقال للعب في قارة أوروبا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. العرض السعودي ليس الوحيد الذي يمتلكه تريزيجيه، بل هناك اهتمام من جانب أحد أندية الدوري القطري. يذكر أن محمود تريزيجيه كان قد تلقى عرضاً من جانب نادي الشباب السعودي للتوقيع معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن المفاوضات فشلت.

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