سان جيرمان يستهدف مدافع دورتموند

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن نادي العاصمة الفرنسية يستهدف التعاقد مع عبدو ديالو، مدافع دورتموند، لتعويض بريسنيل كيمبيمبي.

وأشارت الشبكة إلى عزم الألماني توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، تهميش دور كيمبيمبي في الموسم القادم، لهذا يستهدف ضم المدافع الفرنسي.

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وأضافت أن ديالو، البالغ من العمر 23 عامًا، على رادار أندية أخرى، لكن سان جيرمان يحاول تعجيل ضمه في الصيف.

ويرتبط ديالو بعقد مع دورتموند ممتد حتى 2023، دون أن يتضمن شرطًا جزائيًا.

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند، كان قد تعادل مع عبدو ديالو، في صيف 2018 قادما من ماينز.