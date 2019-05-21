تيسير الجاسم يعلن رحيله عن أهلي جدة

أعلن اللاعب الدولي تيسير الجاسم قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة رحيله عن صفوف فريق بنهاية الموسم الحالي بشكل رسمي.
وودع تيسير الجاسم لاعب خط وسط أهلي جدة الجميع داخل قلعة الراقي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".
وقال الجاسم:"كل الشكر للجمهور، وإخواني اللاعبين، والأستاذ عبدالله بترجي، وكل العاملين بالنادي".
وأضاف: "شكراً للكيان العظيم، احتضني 18 عاما بين جدران القلعة الشامخة، بجمهوره ورجالة الأوفياء، شكراً لكم من القلب".
ولم يعلن تيسير الجاسم عن وجهته المقبلة، أو أنه سيكتفي بتلك الفترة ويعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الحالي.
يذكر أن تيسير الجاسم عاد لصفوف أهلي جدة في فرترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث قطع إعارته لفريق الوحدة.
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