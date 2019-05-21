الإسماعيلي يبحث عن فوز غائب منذ 9 سنوات أمام الأهلي في الدوري المصري

يخوض الإسماعيلي مواجهة صعبة أمام الأهلي، غدا الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 18 في الدوري المصري.
واللقاء تحصيل حاصل للدراويش بعدما ضمن الفريق بقائه في الدوري، ولكن أهميته كبيرة للأهلي، الذي يسعى لحصد النقاط الثلاث، والاقتراب خطوة جديدة من حصد اللقب.
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الأول برصيد 73 نقطة.
ويسعى الإسماعيلي لاستعادة الانتصارات أمام الأهلي بعد غياب 9 سنوات، منذ آخر فوز حققه الفريق على الأهلي بالدوري المصري عام 2010، في الدور الأول من البطولة، وكان بنتيجة 3-1.
وأحرز للإسماعيلي وقتها عبدالله الشحات وشادي محمد والنيجيري جودوين بينما أحرز أحمد فتحي هدف الأهلي الوحيد.
وخاض الإسماعيلي بعدها 11 مباراة أمام الأهلي في الدوري، ولم يحقق أي فوز، حيث خسر 7 مرات، وتعادل في 4 لقاءات.
وفيما يلي نتائج الـ11 مباراة:
الدور الثاني من موسم 2010 – 2011.. فاز الأهلي 2-1 بهدفي محمد بركات وجدو، وأحرز للإسماعيلي عمرو السولية.
الدور الأول من موسم 2011 – 2012.. فاز الأهلي بهدف أحرزه عبدالله السعيد.
في موسم 2014- 2015.. تعادلا بدون أهداف، و1-1 في الدور الثاني، وأحرز مؤمن زكريا للأهلي وسعد سمير في مرماه للإسماعيلي.
موسم 2015 - 2016.. فاز الأهلي في الدور الأول 1-0 بهدف عبدالله السعيد، وفي الإياب 2 -1 وأحرز للأحمر رمضان صبحي ووليد سليمان، وللدراويش إيمانويل بنهايني.
موسم 2016- 2017.. فاز الأهلي 1-0 في الدور الأول بهدف عبدالله السعيد، وتعادلا سلبيا في الإياب.
موسم 2017 – 2018.. فاز الأهلي بهدفي عمرو السولية وعبدالله السعيد، وفي الدور الثاني فاز بهدف وليد سليمان.
موسم 2018 – 2019 في الدور الأول تعادلا 1-1، وأحرز للدراويش لسعد الجزيري ومحمد شريف للأهلي.
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