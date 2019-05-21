كشف نادي الشارقة عن برنامجه الخاص للاحتفال بلقب دوري الخليج العربي، عقب انتهاء لقائه الأخير أمام الإماراتي يوم السبت المقبل.
وتمكن الشارقة من حسم لقب الدوري عقب فوزه على نظيره الوحدة في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 والوصول للنقطة 56.
ومن المنتظر أن يتم تتويج الفريق باللقب عقب لقاء الإمارات، ثم ينتقل الفريق إلى ستاد خالد بن محمد لاستكمال الاحتفالات مع الجماهير.
وأكد النادي بأن إدارة نادي الإمارات وافقت على زيادة عدد المقاعد المخصصة لجماهير الشارقة خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة وتم التحديث على النظام الإلكتروني لبيع التذاكر.
كانت هذه تفاصيل خبر الشارقة يكشف برنامج الاحتفال بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.