الشارقة يكشف برنامج الاحتفال بالدوري

كشف نادي الشارقة عن برنامجه الخاص للاحتفال بلقب دوري الخليج العربي، عقب انتهاء لقائه الأخير أمام الإماراتي يوم السبت المقبل.

وتمكن الشارقة من حسم لقب الدوري عقب فوزه على نظيره الوحدة في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 والوصول للنقطة 56.

ومن المنتظر أن يتم تتويج الفريق باللقب عقب لقاء الإمارات، ثم ينتقل الفريق إلى ستاد خالد بن محمد لاستكمال الاحتفالات مع الجماهير.

وأكد النادي بأن إدارة نادي الإمارات وافقت على زيادة عدد المقاعد المخصصة لجماهير الشارقة خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة وتم التحديث على النظام الإلكتروني لبيع التذاكر.